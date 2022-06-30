В Госдепартаменте США отреагировали на признание Сирией "ЛДНР"

Государственный департамент США осудил признание Сирией так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" показывает общую изоляцию режима и президента Путина" , - написал он.

Прайс отметил, что широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Сирия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНД".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в таком случае никаких отношений Украины с Сирией не будет.

После этого в МИД заявили о разрыв дипломатических отношений с Сирией и введении торговое эмбарго.