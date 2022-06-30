ОВА: в Полтавской области запретили салюты и другую пиротехнику

В Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Димтрия Лунина.

По его словам, с сегодняшнего дня в Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения.

"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков" , - добавил он.

Напомним, ранее фейерверки запретили в Одессе и Киеве.

А в Верховной раде даже хотят ввести запрет на пиротехнику на законодательном уровне.