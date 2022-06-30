ОВА: в Полтавской области запретили салюты и другую пиротехнику
В Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Димтрия Лунина.
По его словам, с сегодняшнего дня в Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения.
"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков", - добавил он.
Напомним, ранее фейерверки запретили в Одессе и Киеве.
А в Верховной раде даже хотят ввести запрет на пиротехнику на законодательном уровне.