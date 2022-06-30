Британского посла вызвали в МИД России из-за слов Джонсона о Путине

Британского посла Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел России из-за высказываний руководства страны в адрес российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российский МИД.

"30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа" , - говорится в сообщении.

Отметим, ранее британский премьер Борис Джонсон назвал российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область) демонстрацией варварства Путина.

А на саммите НАТО в Мадриде он назвал Путина "примером токсичной маскулинности".