ОВА: российские войска нанесли два ракетных удара по Одесской области

В четверг российские войска нанесли два ракетных удара по Одесской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами.

К счастью, пострадавших и разрушений нет".

Марченко напомнил, что благодаря мощной работе украинских сил обороны оккупанты потеряли большое количество техники и личного состава и покинули остров Змеиный.

Комментируя заявление России о том, что вывод российских военных из Змеиного был "жестом доброй воли", глава Одесской ОВА отметил, что "горел этот жест доброй воли очень ярко".

Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".

Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.