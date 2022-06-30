ОК "Юг": российский боевой вертолет упал в море в районе Змеиного

Украинские защитники сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52, также известный как Аллигатор, в районе острова Змеиный в среду, 29 июня, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением" , — говорится в сообщении.

По данным командования, оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но «вертолет запросил посадку на борту Москвы».

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что российский вертолет был сбит украинскими силами.

"Еще о Змеебаевке? Хорошо. При освобождении острова, помимо всего прочего „железа“, был уничтожен и вражеский вертолет. Спасибо ВСУ" , — написал он в Telegram.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Отмечается, что остров Змеиный все еще дымится, на нем происходят взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.