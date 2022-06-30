Суд в Гааге выдал ордер на арест трех участников войны в Грузии в 2008 году

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест трех бывших чиновников так называемой Южной Осетии в рамках расследования войны России против Грузии в 2008 году, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-службу суда.

Коллегия из трех судей МКС неделей ранее на основе ходатайства прокурора Суда признала существование достаточных оснований для того, что трое подозреваемых по делу о российско-грузинской войне 2008 года могут нести ответственность за военные преступления.

Речь идет о Михаиле Миндзаеве (бывший глава "МВД Южной Осетии"), Гамлете Гучмазове ("начальник СИЗО МВД") и Давиде Санакоеве ("уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека").

Их обвиняют в причастности к эпизодам похищения гражданских этнических грузин на территории так называемой Южной Осетии во время войны, помещенных под стражу, держали в тяжелых условиях в следственном изоляторе и подвергали жестокому обращению.

После этого Россия и так называемая власть так называемой Южной Осетии использовала задержанных гражданских для обмена пленными, из-за чего они были вынуждены покинуть свои дома.

Палата предварительного разбирательства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве для задержания и приведения в суд подозреваемых.