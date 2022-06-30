В ОК "Юг" рассказали, когда защитники Украины смогут вернуться на Змеиный

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала возможность возвращения защитников Украины на остров Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов, сообщает Новое время.

В комментарии телеканалу CNN в четверг, 30 июня, Гуменюк сказала, что оборудовать форпост на Змеином острове еще рано и что ВСУ должны закончить расследование результатов военной операции.

"Военная операция еще продолжается, мы должны убедиться, что абсолютно все рашисты покинули нашу землю среди моря и что там не осталось никаких диверсантов, никаких „сюрпризов“… Еще поработает разведка, подразделения" , — заявила она в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Гуменюк, после этого будет приниматься решение, целесообразно ли защитникам Украины возвращаться на остров:

«То, что возвращение подразделений туда будет, ни у кого нет сомнений. Но их целесообразность именно в тот момент перемещаться будет решать военное командование, исходя из общей обстановки».

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.