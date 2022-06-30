Amnesty International представили расследование бомбежки драмтеатра в Мариуполе

Бомбардировка российскими военными драматического театра в Мариуполе, где прятались мирные жители, в основном женщины и дети, была целенаправленной. Оккупанты прекрасно знали, что в здании не было военных, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты расследования международной правозащитной организации Amnesty International.

Во время работы над докладом эксперты международной организации опросили 53 очевидца.

Также исследователи проанализировали:

спутниковые снимки;

данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее;

верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей,

исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

Согласно выводам расследователей, атаку на драматический театр Мариуполя совершили российские военные. Вероятно, они сбросили с самолета-истребителя две 500-килограммовые бомбы. Amnesty International заключила, что русские военные, целенаправленно поразили театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные" , – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Точное количество жертв до сих пор не установлено.

Доказательства, собранные Amnesty International, указывают, что большое количество скрывавшихся в театре людей покинуло укрытие незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали "зеленые коридоры". А большинство тех, кто остался в театре, имели возможность находиться в более безопасных зонах здания. Люди, которые находились на полевой кухне на улице и непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Во время работы со свидетелями эксперты узнали имена четырех убитых: Михаил Гребенецкий, Любовь Свиридова, Елена Кузнецова и Игорь Чистяков. Amnesty International собрала доказательства относительно минимум 12 смертей, но многие тела и до сих пор остаются не идентифицированными.

На спутниковом снимке от 14 марта видны надписи "дети" на площади возле театра

Руины Мариупольского драмтеатра 10 апреля 2022 года

Спутниковый снимок разрушенного Мариупольского теарта. MAXAR. 29 марта 2022 года

16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на Драматический театр, служивший самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за нападения РФ. Тогда сообщалось о гибели около 300 человек. Позже СМИ называли большие вероятные цифры – до 600.

Российские оккупанты намерены открыть сезон в разрушенном Мариупольском драмтеатре 10 сентября.