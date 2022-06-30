Аксенов заявил о переносе запуска поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь

Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Аксенов сообщил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.