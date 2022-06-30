Оккупанты обстреляли две общины Сумской области: выпущено 20 мин

Войска противника с территории РФ 30 июня обстреляли несколько громад Сумской области из минометов и пулеметов. К счастью, о раненых и погибших не сообщается.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Так, в полдень россияне обстреляли территории Белопольской громады, зафиксировано 20 минометных выстрелов.

Также в районе обеда около села Бояро-Лежачи Новослободской громады зафиксировано 15 пулеметных выстрелов.