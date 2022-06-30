Кулеба обсудил экспорт зерна из Украины с главой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу об итогах саммита стран НАТО в Мадриде. Об этом, со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Кроме того, дипломаты обсудили перспективы экспорта зерна из украинских портов.
"Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования жертвам российского удара по Кременчугу. Также мы обсудили разблокировку украинского экспорта продуктов питания. Я подробно сообщил ему, что Россия ворует зерно для продажи в третьи страны. Он проинформировал меня об итогах саммита НАТО", - отметил Кулеба.