Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв возросло
Во время поисково-спасательных работ на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в Николаеве под завалами на лестничной клетке вчера вечером, 30 июня, обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Таким образом, в результате ракетного удара погибло восемь человек, еще шесть граждан получили травмы различной степени тяжести.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, 29 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.