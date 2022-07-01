Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв возросло

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в Николаеве под завалами на лестничной клетке вчера вечером, 30 июня, обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает﻿ пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Таким образом, в результате ракетного удара погибло восемь человек, еще шесть граждан получили травмы различной степени тяжести.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, 29 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.