Резников: Канада передаст Украине камеры для дронов и бронеавтомобили

Канада передаст Украине бронеавтомобили боевого обеспечения, а также камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил свою канадскую коллегу за поддержку и новый пакет военной помощи.