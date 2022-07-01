Резников: Канада передаст Украине камеры для дронов и бронеавтомобили

Резников: Канада передаст Украине камеры для дронов и бронеавтомобили
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Канада передаст Украине бронеавтомобили боевого обеспечения, а также камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил свою канадскую коллегу за поддержку и новый пакет военной помощи.

"Отличные новости из Канады. Жизненно важное для Украины новости – поставки бронированных машин боевого обеспечения и беспилотных камер. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, Анита Ананд", - заявил Резников.

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