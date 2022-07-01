Резников: Канада передаст Украине камеры для дронов и бронеавтомобили
Канада передаст Украине бронеавтомобили боевого обеспечения, а также камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar. Об этом, со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил свою канадскую коллегу за поддержку и новый пакет военной помощи.
"Отличные новости из Канады. Жизненно важное для Украины новости – поставки бронированных машин боевого обеспечения и беспилотных камер. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, Анита Ананд", - заявил Резников.