Названы потери армии РФ при бегстве с острова Змеиный

Украинские военные точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.﻿ Об этом, со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет.

Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.