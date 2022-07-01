Австралия ввела санкции против Кабаевой, Патрушева и Путиных

Правительство Австралии включило в свои санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов и членов их семей, причастных к развязыванию войны против Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Австралии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Под экономические ограничения попали 16 человек, в том числе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также гимнастка Алина Кабаева, бизнесмены Игорь и Михаил Путины и пр.