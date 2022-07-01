ISW: бегство РФ со Змеиного не прекратит блокаду портов

Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за отсутствия в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.﻿ Об этом, со ссылкой на ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

При этом эксперты Института изучения войны отмечают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.