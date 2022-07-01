Ракетный удар по Одесской области: число погибших увеличилось

В результате ракетного удара в поселке городского типа Белгород-Днестровского района потерпели разрушение многоквартирный дом и две базы отдыха, есть жертвы.

ОК "Юг" сообщает, что ракетный удар тремя ракетами Х-22 был нанесен самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению с Черного моря.

В результате удара частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания базы отдыха, а также девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 05:30 выявлено 17 погибших, из них 1 ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелораненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

Обновлено. По состоянию на 8:30 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 ранены, сообщает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.