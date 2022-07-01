"Укрпошта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы

"Укрпошта" с 1 июля вернулась к довоенному графику работы в большинстве областей Украины. Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу компании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, в некоторых освобожденных городах, где сейчас население вернулось лишь частично, отделения "Укрпошты" работают по сокращенному графику.

Изменения относительно крупногабаритных отправлений

"Укрпошта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м, и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) – до 3,5 м.

Также введены изменения и для отправлений весом более 30 кг. Максимальная масса такого отправления увеличивается до 600 кг.

Повышение тарифов

С 1 июля тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт" вырастут в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.

Для примера отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое ранее стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн.

Отправка "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% в пределах области и 16% в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "документы".