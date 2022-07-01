Ситуация на фронте к утру 1 июля: информация Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями с фронта на 128-е сутки противостояния российскому полномасштабному вторжению, сообщает Деловая столица.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

"Так, из артиллерии, оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб" , — добавили в Генштабе.

В Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппируются и пытаются улучшить тактическое положение. Россияне осуществили артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении украинских войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью.

На Лисичанском направлении обстреливает позиции украинских бойцов из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчоярка. Враг пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА.