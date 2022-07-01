Минимальная пенсия выросла с 1 июля: сколько будут платить

С 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год, и оно касается только неработающих пенсионеров.﻿ Об этом, со ссылкой на закон о государственном бюджете Украины на 2022 год, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно закону, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. Также с 1 июля вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Второе повышение запланировано на 1 декабря. Всего же минимальная пенсия вырастет в 2022 году на 8,2% - с 1934 до 2093 грн. При этом инфляция превысит 20%.