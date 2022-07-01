Гайдай: Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ атакуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, удерживая его часть.
"Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода. Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада", — отметил он.
По словам главы ОВА, жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах.
"Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м", — добавил он.
Гайдай также уточнил, что россиянам не удается захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом.
По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.