Гайдай: Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил﻿, что войска РФ атакуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, удерживая его часть.

"Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода. Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада" , — отметил он.

По словам главы ОВА, жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах.

"Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м" , — добавил он.

Гайдай также уточнил, что россиянам не удается захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом.

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.