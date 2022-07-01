ФГИ запустил сервис поддержки бизнеса, арендующего госимущество

Фонд госимущества создал платформу "Аренда.Помощь", на которой арендаторы государственного имущества могут зарегистрировать заявку на получение пособия от доноров и предоставить аргументацию в потребности такой поддержки, сообщает ЛигаБизнес.

Доноры смогут через цифровую платформу выбрать того, кто требует помощи, и оказать финансовую помощь бизнесу (полностью или частично оплатить аренду государственного имущества). Для доноров есть возможность выйти на связь с предпринимателями, которые требуют поддержки, для уточнения деталей.

Благотворители самостоятельно выбирают, кому именно они хотят оказать помощь, а также ее размер.

Фонд госимущества, со своей стороны, проверяет и подтверждает действие договоров аренды предпринимателями, которые заполнили анкету для получения помощи.

Фонд выступает в качестве модератора платформы, не влияя на распределение или поступление средств.