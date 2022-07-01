Укрпошта прекращает работу на оккупированных территориях Херсонской области

Укрпошта сворачивает работу на временно оккупированных территориях Херсонской области. Невыплаченные пенсии будут аккумулироваться на счетах в Ощадбанке.﻿ Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета, сообщает Новое время.

"К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность на оккупированной территории Херсонской области. Укрпошта держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия" , — говорится в сообщении совета.

Сообщается, что с первых дней оккупации местное подразделение Укрпошты перестало получать денежное подкрепление на выплату пенсий.

"На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что Укрпошта больше не будет работать на оккупированных территориях в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти" , — говорится в сообщении.

Пенсии не отменяются — они аккумулируются на счетах в Ощадбанке. Укрпошта обещает выплатить задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации.