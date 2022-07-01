Укрпошта прекращает работу на оккупированных территориях Херсонской области
Укрпошта сворачивает работу на временно оккупированных территориях Херсонской области. Невыплаченные пенсии будут аккумулироваться на счетах в Ощадбанке. Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета, сообщает Новое время.
"К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность на оккупированной территории Херсонской области. Укрпошта держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия", — говорится в сообщении совета.
Сообщается, что с первых дней оккупации местное подразделение Укрпошты перестало получать денежное подкрепление на выплату пенсий.
"На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что Укрпошта больше не будет работать на оккупированных территориях в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти", — говорится в сообщении.
Пенсии не отменяются — они аккумулируются на счетах в Ощадбанке. Укрпошта обещает выплатить задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации.