Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия ускорит свою программу развития обороны, сообщает Европейская правда.
"Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность", – сказал Орбан.
Он снова подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем прекращении войны в Украине.
По словам Виктора Орбана, пока кажется, что до фронта еще далеко, но если военная ситуация будет стремительно меняться, он будет приближаться к Венгрии все быстрее, сообщает Hirado.hu.
Он отметил, что вернулся домой с саммита НАТО с пониманием того, что необходимо укреплять развитие вооруженных сил. Должна быть выполнена очень быстрая работа по наращиванию потенциала. По словам Премьер-министра, необходимо найти способ максимально укрепить систему обороны Венгрии.
"Если мы хотим мира, мы должны усилить нашу военную мощь сейчас" – заявил Орбан.