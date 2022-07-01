Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия ускорит свою программу развития обороны, сообщает Европейская правда.

"Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность" , – сказал Орбан.

Он снова подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем прекращении войны в Украине.

По словам Виктора Орбана, пока кажется, что до фронта еще далеко, но если военная ситуация будет стремительно меняться, он будет приближаться к Венгрии все быстрее, сообщает Hirado.hu.

Он отметил, что вернулся домой с саммита НАТО с пониманием того, что необходимо укреплять развитие вооруженных сил. Должна быть выполнена очень быстрая работа по наращиванию потенциала. По словам Премьер-министра, необходимо найти способ максимально укрепить систему обороны Венгрии.