ОГП: 343 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 1 июля более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 343 ребенка погибли и более 635 ранены. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 339, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

В ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

28-29 июня из-за обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Лисичанская погибла девочка 13 лет.

В среду, 29 июня, в результате обстрела врагом с. Павловка Донецкой области ранен 5-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.