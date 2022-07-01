Минобороны Британии назвало причину бегства россиян со Змеиного

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что российские оккупационный войска вынуждены были сбежать с острова Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ, ни о каком "жесте доброй воли" речь не идет, сообщает Новое время.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что на протяжении нескольких недель украинские силы наносили удары по российскому гарнизону на острове с применением ракет и ударных беспилотников.

Также они использовали противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве „жеста доброй воли“, как она утверждает" , — говорится в сообщении.

Также в ведомстве обратили внимание на на заявления российских сухопутных сил о захвате села Приволье к северо-западу от Лисичанска.

"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ" , — отмечается в сообщении.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это "жестом доброй воли".