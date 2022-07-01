Правительство Израиля возглавил Яир Лапид

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сегодня официально стал главой правительства Израиля. Он будет занимать эту должность до новых парламентских выборов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Таким образом, временным премьером Лапид будет оставаться до 1 ноября. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы (Кнессет 25-го созыва).

Известно, что 30 июня в канцелярии главы правительства в Иерусалиме прошла церемония передачи власти от бывшего премьер-министра Нафтали Беннета к Яиру Лапиду.

После формальной церемонии Беннет и Лапид провели встречу, во время которой обсуждались основные актуальные вопросы безопасности и политики Израиля.

Местные СМИ пишут, что уже 3 июля, состоится первое заседание правительства во главе с Яиром Лапидом.

На следующей неделе новый премьер-министр отправится в первую международную поездку в качестве главы правительства. Он посетит Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Отметим, что последний год Лапид занимал должность министра иностранных дел в коалиционном правительстве. На этом посту он отвечал, в частности, на слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о якобы "еврейском происхождении Гитлера", а также первым из израильских политиков напрямую осудил Россию за ее вторжение в Украину.