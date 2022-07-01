ГСЧС: под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 28 фрагментов тел

Во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который подвергся ракетному обстрелу со стороны РФ, обнаружили еще 6 фрагментов тел. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, с начала аварийно-спасательных работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Как заявил Зеленский, в момент удара в ТЦ находилось около тысячи человек. Удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии, добавил президент.

СБУ сообщала, что запуск ракет "Х-22" был произведен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.