Андрющенко: в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу

В оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу, в которой похоронено более 100 погибших. Об этом сообщает﻿ советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.