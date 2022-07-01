Андрющенко: в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу
В оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу, в которой похоронено более 100 погибших. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.
"Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля", - рассказал Андрющенко.