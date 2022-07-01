"Энергоатом" не может передать МАГАТЭ данные с Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что у ведомства нет возможности передать Международному агентству по атомной энергии данные о ситуации на Запорожской АЭС из-за отключения Vodafone в Энергодаре, другие украинские операторы связи в городе тоже не работают, сообщает Деловая столица.

"В Энергодаре снова отключен Vodafone, у которого есть контракт с МАГАТЭ на передачу данных с Запорожской АЭС. Как всегда, эти данные находятся на защищенных серверах станции, но передать их на сегодняшний день невозможно из-за отключенной связи" , — рассказал он.

Все остальные украинские операторы в городе также были отключены, добавил Котин.

Руководитель "Энергоатома" отметил, что особо не рассчитывает на понимание или скорую реакцию со стороны МАГАТЭ на провокации оккупантов на ЗАЭС, о подготовке которых недавно стало известно.