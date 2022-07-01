СБУ: задержан россиянин, которого 2 года разыскивал Интерпол

Служба безопасности Украины заявила о задержании россиянина, которого 2 года разыскивал Интерпол.

Было установлено, что россиянин скрывается на территории Украины во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.

"Его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками. Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он сбежал и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ" , - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине.