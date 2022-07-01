Верховная Рада назначила нового омбудсмена
В пятницу, 1 июля, парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
За кандидатуру Лубинца проголосовали 250 народных депутатов.
Результаты голосования по фракциям:
- Слуга народа - 181
- ЕС - 0
- Батькившина - 10
- Платформа за жизнь и мир - 14
- За будущее - 9
- Голос - 8
- Доверие - 12
- Восстановление Украины - 3
- Внефракционные - 13.