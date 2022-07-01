Верховная Рада назначила нового омбудсмена

Верховная Рада назначила нового омбудсмена
Фото: sluga-narodu.com

В пятницу, 1 июля, парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За кандидатуру Лубинца проголосовали 250 народных депутатов.

Результаты голосования по фракциям:

  • Слуга народа - 181
  • ЕС - 0
  • Батькившина - 10
  • Платформа за жизнь и мир - 14
  • За будущее - 9
  • Голос - 8
  • Доверие - 12
  • Восстановление Украины - 3
  • Внефракционные - 13.

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