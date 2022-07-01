Верховная Рада назначила нового омбудсмена

В пятницу, 1 июля, парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За кандидатуру Лубинца проголосовали 250 народных депутатов.

Результаты голосования по фракциям: