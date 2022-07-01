Баканов: СБУ начала расследование ракетного удара по Одесской области

Служба безопасности Украины безотлагательно начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи СБУ, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что ракетный удар по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе был нанесен тремя ракетами Х-22, выпущенными самолетом стратегической авиации Ту-22. Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них – два ребенка.

Госпитализированы 38 человек, из которых – шестеро детей и беременная женщина. Один ребенок, которого достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены 8 человек.

В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд. Спасательные работы продолжаются.

"Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлому убийству мирного населения. После того как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов" , - сообщил он.

Баканов добавил, что СБУ приложит все усилия, чтобы все причастные к этому военному преступлению понесли самое суровое наказание.