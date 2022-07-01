Украинский борщ признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: Pixabay

Украинский борщ сегодня был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Сегодня, 1 июля, на 5-м вн﻿еочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурно﻿﻿го наследия за обращением Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - написал он.

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