Командовать силами НАТО в Европе будет специалист по России

Американский генерал Кристофер Каволи в пятницу, 1 июля, принял на себя командование силами НАТО. Он сменил на этом посту другого американского генерала Тода Уолтерса, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Генерал армии Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности 25 июня. До этого Каволи командовал силами Армии США на европейском континенте.

Отмечается, что генерал вступает в должность в момент, когда на востоке Европы идет ожесточенная война России против Украины.

Также известно, что Каволи поддержал вступление скандинавских стран в Альянс.

"Каждая из вооруженных сил этих стран привнесет в Альянс немало возможностей с самого первого дня" , - заявил он.

Четырехзвездный генерал, как сообщает Politico, свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.