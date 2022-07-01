Рада на время военного положения упростила регистрацию рождения и смерти

На территориях, где действует чрезвычайное или военное положение, упрощено установление фактов рождения и смерти, сообщает Сегодня.

Законопроект №7310 сегодня поддержали нардепы на заседании Верховной Рады.

Законопроектом предусматривается

изменения в Гражданском кодексе, которые позволят родственникам, родителям или законным представителям подавать заявление о факте смерти или рождения в любой суд независимо от места жительства заявителя;

безотлагательное рассмотрение таких дел в суде, а принятое решение подлежит немедленному исполнению;

решение суда о факте смерти или рождения может быть обжаловано в соответствии с общим порядком Гражданского кодекса;

обжалование при этом не будет приостанавливать исполнение решения суда, а заявителей в этом случае освободят от уплаты судебного сбора.

Во время войны в Украине для многих людей актуальным стал вопрос денежной помощи на погребение. Такую помощь могут получить лица, организовавшие процесс захоронения умершего, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший.