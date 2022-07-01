Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призывает не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку. Такие платежи не будут засчитываться как оплата за услуги.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление регулятора, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, в последнее время в СМИ распространяются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение для бытовых и небытовых потребителей.

"При этом представители оккупационной власти или собирают с населения наличные деньги якобы для оплаты за предоставленные услуги, или направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий НБУ" , – говорится в заявлении.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационной власти банковских учреждений или оплата наличными не засчитывается как оплата.