Валютный рынок в условиях войны: день 128-й

В первый день июля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду, 29 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 67,76 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 190,84 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0,50 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 29 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 95,1 млн долларов: на 338 млн долларов было подано заявок на покупку и на 242,9 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5797 гривен, а продают по 30,8885 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 1 июля снизился на 1388,5 млн и составил 55800,7 млн гривен.

Курс наличного доллара в пятницу вновь незначительно вырос по сравнению со вчерашним днем. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» поднялся до 35,60-35,62 гривен, что на 14 копеек дороже, чем вчера в то же время. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Одессе сегодня его продают по 35,53 гривен (+8 копеек к вчерашней цене), в Житомире – по 35,65 гривен (+5 копеек), в Днепре – по 35,75-35,80 гривен (+10-15 копеек). На 10 копеек дороже – по 35,45 гривен – продают доллар в Ужгороде.

Евро на FOREX в пятницу опустился на 50 пунктов, с 1,0482 до 1,0432 доллара. Сегодня евро снижается после резкого роста вчера, вызванного закрытием коротких позиций краткосрочными спекулянтами в связи с концом месяца. Цена наличного евро практически не изменилась по сравнению со вчерашним днем, поскольку снижение евро в мире компенсировалось незначительным ослаблением гривны к доллару. Так, в Киеве евро сегодня продолжают продавать по 37,25-37,30 гривен.

Рубль за последние сутки ослаб почти на 10%. Сегодня за доллар просят 54,80-55,00 рублей. Это результат политики Центробанка, направленной на недопущение чрезмерного укрепления рубля, что вредит местной экономике.

Биткоин лихорадит. Вчера вечером его цена сначала опустилась до 18626$ за монету, затем буквально взлетела до 20918,35$, а затем снова пошла вниз. В настоящий момент на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ цена на биткоин опять ненадолго опустилась ниже 19000$ за 1BTC. Число желающих купить биткоин по-прежнему превышает число продавцов почти в 3 раза, а ближайшие крупные ордера на покупку расположены лишь на уровне 15000$.