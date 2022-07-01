Госпогранслужба: оккупанты могли заминировать подступы к Змеиному

Подступы к острову Змеиному могут быть заминированы войсками РФю, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на этом направлении, вокруг острова остается еще напряженной, поскольку враг мог заминировать подступы к острову" , — сказал он во время брифинга.

Он добавил, что сейчас украинские силы отслеживают ситуации вокруг острова.

"Я надеюсь, что пограничники в ближайшее время или когда это станет возможным, вернутся на этот клочок украинской земли для того, чтобы продолжить оборонять наше государство" , — подчеркнул Демченко.

Спикер отметил, то после освобождения острова российских обстрелов территории Украины может стать меньше.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров.

В Минобороны РФ подтвердили данные о бегстве своих военных с острова и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти отступать из-за ударов ВСУ.