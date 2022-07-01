Путин заговорил об ускоренном объединении с Беларусью из-за санкций Запада

Санкционная политика Запада якобы подталкивает Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента России Владимира Путина на форуме регионов Беларуси и РФ, который проходит в Гродно.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивают нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций" , - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия и Беларусь согласовали все вопросы по созданию Союзного государства.

До этого лидер белорусского режима Александр Лукашенко исключал объединение с Российской Федерацией.