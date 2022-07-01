СБУ задержала в Киеве российских агентов, которые вели разведку позиций ВСУ

Служба безопасности задержала "расконсервированную" российскими спецслужбами группу агентов, которая вела разведку позиций ВСУ вокруг Киева, определяла геолокацию стратегических объектов, а также пыталась продвигать российскую пропаганду, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов" , — говорится в сообщении.

Деятельность группы агентов направляли сотрудники ГРУ и сепаратисты так называемой "ЛНР".

Диверсанты действовали с начала российской агрессии. Среди участников группы было четкое распределение сфер ответственности за выполнение задач.

В частности, два агента разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один агент, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за пропаганду, распространял месседжи относительно поддержки оккупантов. Для "разгона" пропагандистского контента администрировал специализированные интернет-платформы, привлекая к "работе" айтишника из Гостомеля.

У агентов, которых накрыли спецслужбы, нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации с оказательствами преступных действий.

Как сообщалось, СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции ВСУ в Сумской области, вблизи границы с Россией.