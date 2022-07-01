ОП: от российских оккупантов освобождено 1027 населенных пунктов
В Украине освобождено от российских захватчиков 1027 населенных пунктов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано 1027 населенных пунктов", — сказал он во время видеообращения в Telegram.
Он добавил, что работа гуманитарных штабов начата на 95% освобожденных территорий, а во всех деоккупированных регионах длятся оперативные работы по восстановлению.
Ранее глава Европейского инвестбанка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины может понадобиться от 750 млрд до 1 трлн евро ($1,1 трлн).
По мнению Хойера, Европе придется сыграть «самую большую роль» в усилиях по восстановлению Украины. Он добавил, что видел в публичном пространстве цифры, которые считает «совершенно нереалистичными, учитывая уровень разрушений в Украине».