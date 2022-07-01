Bloomberg: ЕС предложит выделить Украине 1 млрд евро экстренной помощи

Европейский Союз предложит выделить Украине 1 миллиард евро в виде скорой финансовой помощи, ведь блоку пока не удается договориться о большем пакете в 9 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривавший 8,8 миллиарда евро ссуд. Кроме сомнений в структуре финансирования, Германия требует предоставить Украине гранты, то есть безвозвратную помощь, вместо кредитов, чтобы уменьшить долговое бремя страны.

Правительство канцлера Олафа Шольца не согласно с тем, как предлагается рассчитать и структурировать гарантии, под какие средства будут переданы Украине. Ранее на вопрос о задержке согласования "макрофина", министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что страна уже согласовала 1 млрд евро гранта для Украины, что следует принять во внимание.

"Не следует обращаться в Германию дважды" , - сказал Линднер.

"Каждый должен быть привлечен по мере его возможностей".

Ранее сообщалось, что Евросоюз планировал согласовать детали финансового пакета помощи для Украины в 9 млрд евро в конце июня.

Ожидается, что финансовый пакет будет включать в себя ряд условий, которые учитывают текущие обстоятельства Украины и касаются усилий по реконструкции и избежанию нецелевого использования средств.