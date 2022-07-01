Резников назвал число раненых в Украине российских оккупантов

За время войны более 90 тысяч российских солдат были ранены в Украине, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести" , — сказал министр.

Он добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

Также Резников подчеркнул, что «хранить лицо» российского диктатора Владимира Путина, на что, по его словам, до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага" , — сказал он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 750 своих военных, а наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении. Также, по их данным, оккупанты лишились более 10 000 единиц техники.