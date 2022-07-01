Bloomberg: ЕС готовит седьмой пакет санкций против РФ

Издание Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников сообщает, что Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России, сообщает Украинская правда.

О том, что ЕС может ввести эмбарго на российское золото, говорилось и раньше, но о подготовке нового пакета санкций СМИ пока не сообщали.

Кроме санкций против золота из РФ, Брюссель работает преимущественно над механизмами противодействия уклонению уже существующим санкциям и их корректировке, а также расширению сферы действия действующих ограничений, прежде всего в сфере высоких технологий и индивидуальных санкций.

ЕС вместе с союзниками работает над путями определения активов подсанкционных российских чиновников и олигархов, а некоторые государства-члены пытаются решить проблему расходов на содержание замороженной дорогой недвижимости и транспортных средств.

Отдельные собеседники Bloomberg указывают, что в седьмой пакет санкций ЕС против России может войти разблокирование транзита товаров из России в Калининградскую область, что привело к очередной напряженности в отношениях между Москвой и Вильнюсом.

В то же время, послы ЕС пока не обсуждали введение предельной цены на российскую нефть, что обсуждалось лидерами стран "семерки" на последнем саммите в Германии. Нет поддержки и более жестким санкциям, к которым призывали отдельные государства-члены – например, эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония уже заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.