Ермак рассказал, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины

Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО.

"Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос" , — отметил Ермак, намекнув, что от курса в НАТО никто не отказывается.

Что касается гарантий безопасности, то над ними будут работать "очень быстро".

"Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию" , — добавил Ермак.

Напомним, в мае президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности.