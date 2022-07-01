Ермак рассказал, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины
Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО.
"Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос", — отметил Ермак, намекнув, что от курса в НАТО никто не отказывается.
Что касается гарантий безопасности, то над ними будут работать "очень быстро".
"Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию", — добавил Ермак.
Напомним, в мае президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности.