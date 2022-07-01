Россия временно остановит поставки газа по "Северному потоку" в ЕС

Российская Федерация в июле на 10 дней остановит прокачку газа в Европейский союз по газопроводу "Северный поток", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает компанию Nord Stream AG.

Сообщается, что с 11 по 21 июля 2022 года газопровод будет остановлен для профилактических работ. Также сообщается, что будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

"График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку" , - говорится в сообщении.

Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.