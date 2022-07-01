Норвегия предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 млрд евро

Норвегия до конца этого года и на протяжении следующего предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 миллиард евро, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 года для помощи людям, которые в этом нуждаются, и на поддержку мероприятий по восстановлению Украины и поддержку Украины", - сказал Стере.

Он добавил, что эта война является нарушением международного права и основных принципов, заложенных в нем.

"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", - заверил премьер-министр Норвегии.

Как сообщалось, 29 июня правительство Норвегии приняло решение о передаче Украине, с помощью Великобритании, трех реактивных систем залпового огня М270 MLRS и пяти тысяч 155 мм снарядов.