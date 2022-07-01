ГСЧС: в Николаеве из-за жары возник масштабный пожар на предприятии
На одном из предприятий Николаева произошел масштабный пожар. Площадь огня составляет ориентировочно 150 кв. м, сообщает РБК-Украина.
"Около 16:00 на территории предприятия в Николаеве возник масштабный пожар, который не связан с вражескими обстрелами", - пишет пресс-служба ГСЧС.
К тушению пожара привлечена специальная техника ГСЧС. Площадь пожара составляет около 150 кв. м.
Как отмечают в ГСЧС, предварительная причина горения - самовозгорание из-за аномальной жары.
Напомним, что недавно в Харькове, в результате ракетного удара, в южной части города начался пожар.