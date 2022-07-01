ГСЧС: в Николаеве из-за жары возник масштабный пожар на предприятии

На одном из предприятий Николаева произошел масштабный пожар. Площадь огня составляет ориентировочно 150 кв. м, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook ГСЧС.

"Около 16:00 на территории предприятия в Николаеве возник масштабный пожар, который не связан с вражескими обстрелами" , - пишет пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечена специальная техника ГСЧС. Площадь пожара составляет около 150 кв. м.

Как отмечают в ГСЧС, предварительная причина горения - самовозгорание из-за аномальной жары.

Напомним, что недавно в Харькове, в результате ракетного удара, в южной части города начался пожар.