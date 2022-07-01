Кулеба: Украина подала в суд ООН из-за нарушения РФ конвенции о геноциде

Украина подала меморандум в Международный суд ООН из-за нарушения Россией конвенции о геноциде, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина подала Меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде" , - написал он.

Кулеба отметил, что это важный шаг для привлечения России к ответственности и возмещения причиненного Украине ущерба.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил ООН юридически закрепить понятие государства-террориста.

Кроме этого, Украина требует исключить РФ из Генассамблеи и Совбеза ООН.